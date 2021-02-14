В субботу вечером, 13 февраля, на северо-востоке Японии произошло мощное подводное землетрясение, из-за чего на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2" расплескалось небольшое количество воды из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает компания-оператор Tokyo Electric Power.

Согласно имеющейся информации, объем воды был незначительным, поэтому не вызвал серьезного изменения радиационного фона на станциях. При этом никакой угрозы безопасности атомных объектов данный инцидент не несет.

По словам премьер-министра Японии Есихидэ Суга, атомные объекты страны не пострадали в результате землетрясения.

Землетрясение в Японии. Видео: YouTube/ANNnewsCH

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Японии призвал жителей не выходить из домов из-за землетрясения. В первую очередь это касается жителей тех районов, где были самые сильные толчки.

Также напомним, что в Японии около 950 000 домов остались без электричества после мощного землетрясения на северо-востоке страны.