"Вместе смеялись с Разумковым". Ермак рассказал об отставке спикера Рады
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал слухи об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова недостоверной информацией, над которой они вместе посмеялись.
Об этом Ермак сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Перед интервью имел телефонный разговор с Дмитрием Александровичем Разумковым, вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбить какой-то клин, распространять недостоверную информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер, но на такого рода манипуляции мы точно не реагируем", - сказал Ермак.
Ермак об отставке Разумкова с 30:00
Напомним, в том есть ли основания у слухов об отставке Разумкова и довольны ли в Офисе президента работой спикера подробно разбиралась "Страна".
Также сообщалось, что Разумков дал понять, что будет вести себя более независимо от мнения Офиса президента.