Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал слухи об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова недостоверной информацией, над которой они вместе посмеялись.

Об этом Ермак сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Перед интервью имел телефонный разговор с Дмитрием Александровичем Разумковым, вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбить какой-то клин, распространять недостоверную информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер, но на такого рода манипуляции мы точно не реагируем", - сказал Ермак.

Ермак об отставке Разумкова с 30:00

Напомним, в том есть ли основания у слухов об отставке Разумкова и довольны ли в Офисе президента работой спикера подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Разумков дал понять, что будет вести себя более независимо от мнения Офиса президента.