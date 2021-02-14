Президент США Джо Байден прокомментировал оправдание своего предшественника Дональда Трампа в процессе об импичменте и отметил хрупкость демократии.

Об этом пишет Reuters.

"Этот печальный раздел в нашей истории напомнил нам, что демократия является хрупкой. Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что каждый из нас имеет обязанность и ответственность как американец, и особенно лидеры, защищать правду и побеждать ложь", - сказал Байден.

Кроме того президент США вспомнил погибших во время беспорядков в Вашингтоне, в частности об офицере полиции. Байден придерживается мнения, что даже те, кто выступил против обвинений, например лидер республиканцев в Сенате, все равно считают, что Трамп виновен в провокациях и призывах к насилию.

Напомним, импичмент Трампу Палата представителей объявила по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые в день утверждения победы Байдена привели к захвату Капитолия, в ходе которого погибли люди.