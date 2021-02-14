В Украине, где за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 094 человека, общее число случаев Covid-19 достигло 1 271 143. Больше всего подтвержденных случаев за сутки обнаружили в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова, обнародованные на его странице в Facebook в воскресенье, 14 февраля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях. Меньше всего новых случаев обнаружили в Кировоградской области (11).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 82 случая;





Винницкая область - 125 случаев;





Волынская область - 78 случаев;





Днепропетровская область - 212 случаев;





Донецкая область - 126 случаев;





Житомирская область - 220 случаев;





Закарпатская область - 207 случаев;





Запорожская область - 34 случая;





Ивано-Франковская область - 483 случая;





Киевская область - 184 случая;





Кировоградская область - 11 случаев;





Луганская область - 22 случая;





Львовская область - 164 случая;





Николаевская область - 121 случай;





Одесская область - 71 случай;





Полтавская область - 34 случая;





Ровенская область - 33 случая;





Сумская область - 87 случаев;





Тернопольская область - 126 случаев;





Харьковская область - 93 случая;





Херсонская область - 37 случаев;





Хмельницкая область - 121 случай;





Черкасская область - 80 случаев;





Черновицкая область - 272 случая;





Черниговская область - 71 случай.

Напомним, на вакцинацию от коронавируса в Украине записались уже 58 тысяч медицинских работников.

Также сообщалось, что Папа Римский, королева Елизавета и президент США Джо Байден сделали прививку от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности сделать прививку в прямом эфире.