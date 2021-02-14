Ивано-Франковская области остается лидером. За сутки тут заразились почти 500 человек. Данные по регионам
В Украине, где за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 094 человека, общее число случаев Covid-19 достигло 1 271 143. Больше всего подтвержденных случаев за сутки обнаружили в Ивано-Франковской области.
Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова, обнародованные на его странице в Facebook в воскресенье, 14 февраля.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях. Меньше всего новых случаев обнаружили в Кировоградской области (11).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
- Киев - 82 случая;
- Винницкая область - 125 случаев;
- Волынская область - 78 случаев;
- Днепропетровская область - 212 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 220 случаев;
- Закарпатская область - 207 случаев;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 483 случая;
- Киевская область - 184 случая;
- Кировоградская область - 11 случаев;
- Луганская область - 22 случая;
- Львовская область - 164 случая;
- Николаевская область - 121 случай;
- Одесская область - 71 случай;
- Полтавская область - 34 случая;
- Ровенская область - 33 случая;
- Сумская область - 87 случаев;
- Тернопольская область - 126 случаев;
- Харьковская область - 93 случая;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 121 случай;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черновицкая область - 272 случая;
- Черниговская область - 71 случай.
Напомним, на вакцинацию от коронавируса в Украине записались уже 58 тысяч медицинских работников.
Также сообщалось, что Папа Римский, королева Елизавета и президент США Джо Байден сделали прививку от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности сделать прививку в прямом эфире.