В киеве за сутки выявили 82 случая заражения коронавирусом. Фото: "Страна"

В Украине, где за прошедшие сутки коронавирусом заразились  3 094 человека, общее число случаев  Covid-19 достигло 1 271 143. Больше всего подтвержденных случаев за сутки обнаружили в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова, обнародованные на его странице в Facebook в воскресенье, 14 февраля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях. Меньше всего новых случаев обнаружили в Кировоградской области (11).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки: 

  • Киев - 82 случая;

  • Винницкая область - 125 случаев;

  • Волынская область - 78 случаев;

  • Днепропетровская область - 212 случаев;

  • Донецкая область - 126 случаев;

  • Житомирская область - 220 случаев;

  • Закарпатская область - 207 случаев;

  • Запорожская область - 34 случая;

  • Ивано-Франковская область - 483 случая;

  • Киевская область - 184 случая;

  • Кировоградская область - 11 случаев;

  • Луганская область - 22 случая;

  • Львовская область - 164 случая;

  • Николаевская область - 121 случай;

  • Одесская область - 71 случай;

  • Полтавская область - 34 случая;

  • Ровенская область - 33 случая;

  • Сумская область - 87 случаев;

  • Тернопольская область - 126 случаев;

  • Харьковская область - 93 случая;

  • Херсонская область - 37 случаев;

  • Хмельницкая область - 121 случай;

  • Черкасская область - 80 случаев;

  • Черновицкая область - 272 случая;

  • Черниговская область - 71 случай.

Напомним, на вакцинацию от коронавируса в Украине записались уже 58 тысяч медицинских работников.

Также сообщалось, что  Папа Римский, королева Елизавета и президент США Джо Байден сделали прививку от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности сделать прививку в прямом эфире. 

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