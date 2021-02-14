В субботу, 13 февраля, в Афганистане взорвались более трехсот автомобилей, которые перевозили бензин и дизельное топливо. В результате пострадали шестьдесят человек, а нанесенный ущерб оценивают в 50 млн долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Так, инцидент произошел недалеко от границы с Ираном. Взорвались автомобили, перевозившие горючее, что стало причиной грандиозного пожара. Пострадали 60 человек, из которых 17 были госпитализированы, но может появится информация о новых жертвах.

Как отметил представитель энергораспределительной компании Da Afghanistan Breshna Sherkat Вахид Тавхиди, из-за падения от огня двух опор электроэнергия, импортируемая из Ирана в одну из крупнейших провинций Афганистана - Герат - была отключена. 60% Герата остались без электричества. Глава Торгово-промышленной палаты Герата Юнус Казизада оценил ущерб от пожара более чем на 50 млн долларов.

Представители местной власти попросили помощи в тушении пожара у международной миссии НАТО "Решительная поддержка". Иран отправил к месту происшествия 21 машину бригады скорой помощи и 20 пожарных машин.

Напомним, в декабре прошлого года, в столице Афганистана Кабуле взорвали автомобиль российского посольства.

Также сообщалось, что в Кабуле во время инаугурации нового президента взорвались четыре мины.