Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину присоединиться к беседе с ним в новой социальной сети Clubhouse.

Об этом Маск написал в своем Twitter-аккаунте, отметив официальный аккаунт Кремля.

Американский миллиардер написал сообщение на английском языке, но потом добавил еще один твитт на русском: "Было бы большой честью пообщаться с вами".

ClubHouse - новая социальная сеть, которая была запущена только в прошлом году, при этом 21 января 2021 года оценка приложения составила один миллиард долларов США.

Общение в этой соцсети происходит только с помощью голоса, то есть пользователи могут только слушать или говорить, нельзя писать текст или комментарии. При этом зарегистрироваться в ClubHouse не так просто - нужно обязательно получить приглашение от кого-то из пользователей.

Напомним, Facebook планирует создать аналог Clubhouse.

Также сообщалось, что Илон Маск за неделю разбогател на 11,5 млрд долларов.