По состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 094 человека.

Напомним, что вчера, 13 февраля, в стране было выявлено 5 182 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения сократилось на 2 088 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 271 143 человека. Выздоровели за последние сутки 2 002 человека (с начала эпидемии - 1 114 301 человек - Ред.).

Умерло за сутки 45 пациентов (с начала эпидемии - 24 330 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 917 человек. Среди новых зараженных 183 ребенка и 72 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (483 человека), Черновицкой области (272), Житомирской области (220), Закарпатской области (207) и Днепропетровской области (212).

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались 58 тысяч медработников.

Также мы рассказывали, что Папа Римский, королева Елизавета и Джо Байден сделали прививку от коронавируса.