В воскресенье, 14 февраля, в западной части Украины синоптики прогнозируют осадки в виде снега, в то время как на остальной территории страны выглянет солнце.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северной части Украины температура воздуха опустится до -14 градусов в ночное время, днем -5...-7. Существенные осадки синоптики не прогнозируют.

Похожая ситуация будет и в восточной области страны. Там в ночное время температура будет колебаться от -11 до -13, днем столбики термометров опустятся до -9.

На юге Украины днем будет теплее всего, здесь температура воздуха максимально опустится до 4 градусов мороза. В ночное время похолодает до -13.

В западных областях страны будет преимущественно морозно, с осадками в виде снега на протяжении всего дня. Температура воздуха днем -1..-6, ночью до 8 градусов мороза.

В столице Украины существенных осадков не будет, температура в дневное время будет -3...-5, ночью похолодает до -14 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера спасатели предупредили об ухудшении погоды. Водителей просят быть крайне осторожными на дорогах.

Также напомним, что из-за непогоды движение на дорогах все еще ограничено в трех областях.