Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может принять меры против зарубежных интернет-платформ. Но это возможно в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив.

Об этом он сообщил в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ.

В частности, президент РФ рассказал, что у него нет желания что-то искусственно "свинчивать и закручивать".

"Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Владимир Путин.

По его словам, в России не будут ничего "сворачивать", пока в стране не будет своего аналогичного продукта.

"И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", - добавил президент.

В своей речи он рассказал, что власти не будут делать ничего, что создавало бы проблемы гражданам.

Напомним, что Путин пообещал не отключать иностранные интернет-платформы, которые, по мнению некоторых российских журналистов, "ущемляют интересы российских пользователей и российских СМИ".

Ранее "Страна" сообщала, что Путин показал, как на Западе его рисовали с клыками. В своей речи он вспомнил, как западные СМИ изображали его с клыками, с которых капала кровь.