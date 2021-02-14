Бывший лидер США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента в Сенате Конгресса США очередным этапом охоты на ведьм, которую проводят его политические оппоненты.

Об этом сообщает телекомпания NBC в субботу, 13 февраля.

"Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовало 75 млн человек. Это - самый высокий показатель в истории для действующего президента", - говорит бывший лидер.

В то же время Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США.

"В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки", - добавил Трамп.

Напомним, что Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту. Для его принятия не набралось необходимых для этого двух третей голосов сенаторов.

Также "Страна" сообщала, что Трамп отказался выступать в Сенате по делу о своем импичменте.