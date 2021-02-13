Президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил, как западные СМИ изображали его с клыками во рту, с которых капала кровь. И показал, как именно выглядели те карикатуры.

Соответствующий фрагмент видео опубликовал Telegram-канал "РИА Новости".

"Что, не помните, как меня рисовали с такими клыками и кровь капала там? Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счет", - сказал Путин.

Напомним, Путин рассказал о планах вакцинироваться от коронавируса в обозримом будущем. Однако он не собирается делать это перед камерами и следовать примеру других мировых лидеров, которые вакцинировались в прямом эфире.

Также сообщалось, что Путин пообещал не отключать иностранные интернет-платформы в России.