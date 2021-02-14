В Японии количество пострадавших в результате мощного землетрясения на северо-востоке страны уже превысило 50 человек.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Магнитуда землетрясения составила 7,3 балла. Большинство людей получили травмы и ранения в префектурах Мияги и Фукусима.

В то же время премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что землетрясение не привело к большим разрушениям. Однако власти призвали людей готовиться к афтершокам.

Землетрясение произошло в 23:08 (16:08 по Киеву - Ред.) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, толчки ощущались даже в Токио. Без электричества остались почти 1 млн домохозяйств в регионах Канто и Тохоку. На атомных электростанциях не было нештатных ситуаций и утечки радиации.

Напомним, что в 2011 году произошло одно из сильнейших землетрясений в истории Японии, тогда его магнитуда составила 9 баллов. Погибли 16 тысяч человек, больше 2 тысяч пропали без вести, около 6 тысяч получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Японии призвал жителей не выходить из домов из-за землетрясения. В первую очередь это касается жителей тех районов, где были самые сильные толчки.

Также напомним, что в Японии около 950 000 домов остались без электричества после мощного землетрясения на северо-востоке страны.