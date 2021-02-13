Главные причины падения президентского рейтинга Владимира Зеленского кроются в низком уровне развития информационной политики в стране и мощной пропаганды против украинской власти. Также не на пользу для рейтинга и пандемия коронавируса.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном".

"Против украинской власти целенаправлено все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращаются. Не будем сейчас говорить откуда и кто - это всем хорошо известно", - рассказал Ермак.

Кроме того, он отметил слабый уровень информационной политики в Украине, ведь у власти нет ни одного телевизионного канала и "она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении". В то же время против нее работает система, с участием ботов и анонимных Телеграмм-каналов.

"Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги", - отметил глава Офиса президента.

Напомним, почему стремительно падает рейтинг Зеленского и как он намерен его спасать подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Киевский международный институт социологии ранее зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.