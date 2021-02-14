Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает возможность объединения с фракцией партии "Батькивщина".

Об этом он сообщил в своем интервью в эфире передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Но пока конкретных договорённостей нет. Отвечая на вопрос ведущего "возможно ли расширение парламентского монобольшинства в том числе за счёт присоединения к большинству фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Ермак сказал, что "все возможно".

"Но возможно в каком контексте: партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, поддерживают курс президента, поддерживают развитие Украины, поддерживают евроинтергацию, реформы и борьбу с коррупцией - всё то, с чем Зеленский шёл на избирательную кампанию и с которой партия "Слуга народа" победила, - говорит Ермак.

Ранее "Страна" сообщала, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не исключил создания парламентской коалиции с фракцией партии "Батькивщина", возглавляемой Юлией Тимошенко.

Также напомним, что экс-секретарь СНБО, глава штаба партии "Евросолидарность" Александр Турчинов считает, что "Европейская солидарность" теоретически может войти в парламентское большинство вместе со "Слугами народа".