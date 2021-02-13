Сегодня, 13 февраля, в Сенате США завершились слушания по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа.

Он был полностью оправдан.

За импичмент Дональду Трампу - отдали голоса 57 сенаторов, а против выступили всего 43 законодателя.

Таким образом, импичмент не был принят. Потому что не набралось необходимых для этого двух третей голосов сенаторов.

Примечательно, что всего 7 сенаторов республиканцев проголосовало за импичмент, хотя до того были прогнозы, что наберется гораздо большее число.

В итоге для Трампа не осталось барьеров для баллотирования на пост президента США в 2024 году.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что популярная социальная сеть Твиттер все-равно не разрешит Дональду Трампу вернуться на свою площадку.

Так же мы рассказывали, что вместо экскурсии по Белому дому Мелания Трамп оставила новой первой леди записку.