19 февраля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка которого будет "многообещающей" и вызовет "нервную" реакцию.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Facebook.

"На следующей неделе состоится очередное резонансное заседание Совета национальной безопасности и обороны. С весьма и весьма многообещающей "закрытой" (пока, правда) повесткой. И несомненно, что в итоге оно обязательно спровоцирует очередную нервную реакцию у определенной части политико-бизнесовой элиты страны. Почему? Потому что иначе никак не получается расшевелить это застоявшееся болото", - пишет советник.

Также он рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский предпочитает инструменты СНБО.

"Все просто. Потому что надоедает ждать конкретных решений от соответствующих исполнительных или законодательных органов. Надоедает смотреть на то, как опять пытаются заякориться традиционные "решальческие" принципы. Разумеется, под бесконечные патриотические и/или пророссийские переживания о судьбах простых граждан", - говорит Подоляк.

По его словам, для это есть несколько ключевых причин.

"Президент реально хочет поменять привычную архитектуру нашей политики. Избавиться от всех этих кулуарных традиций "решать что/то в тени", заговорщецки блокировать любые инициативы, входить в банальные отраслевые договорняки. Все должно быть прозрачно", - пишет Подоляк, добавив, что решения СНБО - "это ведь, по сути, его прямой инструмент влияния на сложные ситуации".

"Те самые ситуации, которые не разрешаются у нас годами и которые постоянно тянут нас на дно. Абсолютно легитимный и конституционный инструмент, кстати. А учитывая персональных состав Совбеза, вполне можно говорить о том, что данные коллегиальные решения - это по умолчанию итоговые консенсусные решения правящей элиты в целом. Как бы это ни больно звучало для наших "вечных" политиков", - продолжил советник.

Еще одной причиной Подоляк считает то, что Парламент не хочет брать на себя ответственность в должном объеме.

"Конфликтные темы традиционно забалтываются, превращаясь в политический долгострой. С обязательными торгами, шантажами и прочими традиционными поведенческими реакциями. Общество же хочет решений. Хочет понятной стратегии. Хочет того, чтобы его не разрывали постоянно ложью. Хочет, наконец, увидеть окончательно разрубленные многолетние Гордиевы узлы. В противном случае, общество впадает в депрессию и неосознанно ставит крест на собственном будущем", - сообщает Подоляк.

И основной причиной, по словам советника, является постоянный обман со стороны фронтмэнов классических политических групп "олигархических партий".

"В собственных промо/клипах они, конечно, обещают прозрачность, открытость, электронные декларации, антикоррупцию, снижение своих отраслевых лоббистских аппетитов, но потом. Потом они тушкой упираются категорически, кулуарно отказываясь от любых реформ, которые позволят нам иметь чуть другое - прозрачное - государство", - добавил он.

Скриншот: facebook.com/mpodolyak2

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента рассказали о заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля.