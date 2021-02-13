В Броварах, Киевской области, женщина рожала дома с помощью сожителя. Младенец не дышал 20 минут, но медикам скорой помощи удалось реанимировать ребенка и вернуть его к жизни.

Об этом сообщается в видео-сюжете ТСН.

Женщина родила дома, младенец был без признаков жизни, а у самой роженицы открылось кровотечение, после этого ее сожитель вызвал бригаду скорой помощи.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - рассказала врач медицины неотложных состояний Павлина Левчук.

Вместе с фельдшером они пытались запустить сердце ребенка в течение пяти минут, в итоге им это удалось и младенец закричал. И ребенка, и мать доставили в роддом. По информации врачей на данный момент жизни новорожденного мальчика ничего не угрожает, но не оказали ли такие роды каких-либо последствий будет понятно только через год. Неделю младенец провел в интенсивной терапии, потому что не мог сам ни есть, ни дышать.



У женщины, которая родом из Житомирской области, уже есть двое детей, сожитель часто навещает ее в роддоме. Родила она в старом двухэтажном здании на окраине Броваров, где, по словам медиков, не было необходимых для младенца вещей.

Соседка пары рассказала, что они переехали недавно и назвала их "неблагополучными". За время, пока женщина лежит в больнице, ее сожитель сумел обустроить их дом и подготовить его к ребенку, после этого социальная служба разрешила маме и новорожденному вернуться, их выпишут 15 февраля.

Напомним, во время домашних родов в Ровно умерла женщина, которой помогала духовная акушерка без медицинского образования.

Также сообщалось, что у суррогатной матери в Днепре неизвестные приняли тайные роды на дому и скрылись с новорожденным. После этого она попала в больницу в тяжелом состоянии.