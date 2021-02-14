В Херсоне мужчина предлагал взятку полицейским, чтобы избежать ответственности за домашнее насилие. Вызвала патрульных жена херсонца, который был в состоянии алкогольного опьянения и угрожал ей и дочери.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Так, полицейские приехали по вызову о домашнем насилии. Женщина сообщила, что ее муж уже несколько дней пьет и угрожает ей и дочери физической расправой. После того, как патрульные пообщались со всеми участниками конфликта и выяснили, что мужчина действительно ведет себя агрессивно, они решили отвезти его в отделение полиции.

"По дороге мужчина начал предлагать инспекторам взятку за избежание ответственности. Он обещал сначала тысячу гривен, а после предупреждения об уголовной ответственности удвоил сумму", - сообщили в полиции.

В итоге полицейские зафиксировали предложение взятки. В отделении на 42-летнего херсонца составили протокол по статье о домашнем насилии и передали его следователям.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении домашнему насильнику, который издевался над женой на глазах у ребенка.

Также сообщалось, что жертвам домашнего насилия в Украине хотят возмещать ущерб за счет обидчика.