В Херсоне пьяный предлагал патрульным 2 000 грн, чтобы избежать ответственности за домашнее насилие
В Херсоне мужчина предлагал взятку полицейским, чтобы избежать ответственности за домашнее насилие. Вызвала патрульных жена херсонца, который был в состоянии алкогольного опьянения и угрожал ей и дочери.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Так, полицейские приехали по вызову о домашнем насилии. Женщина сообщила, что ее муж уже несколько дней пьет и угрожает ей и дочери физической расправой. После того, как патрульные пообщались со всеми участниками конфликта и выяснили, что мужчина действительно ведет себя агрессивно, они решили отвезти его в отделение полиции.
"По дороге мужчина начал предлагать инспекторам взятку за избежание ответственности. Он обещал сначала тысячу гривен, а после предупреждения об уголовной ответственности удвоил сумму", - сообщили в полиции.
В итоге полицейские зафиксировали предложение взятки. В отделении на 42-летнего херсонца составили протокол по статье о домашнем насилии и передали его следователям.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении домашнему насильнику, который издевался над женой на глазах у ребенка.
Также сообщалось, что жертвам домашнего насилия в Украине хотят возмещать ущерб за счет обидчика.