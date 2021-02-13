В результате произошедшей аварии травмировались четыре человека. Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошла авария с участием легкового автомобиля и служебного автомобиля местной группы реагирования полиции, которая ехала на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Авария произошла около 14:20 возле села Гордивка. Предварительно, автомобиль "Део Ланос", которым управлял 29-летний местный житель на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции "Рено Логан", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате аварии травмировались четыре человека. Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые.

"На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции, отдел инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения", - добавили в полиции.

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы до трех лет.

В Винницкой области произошла авария с участием легкового автомобиля

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове пьяный полицейский устроил ДТП и попытался убежать. Виновного в аварии полицейского собираются уволить.

Также напомним, что под Киевом в лобовом ДТП двух Renault погиб водитель. Известно, что второй водитель сейчас находится в тяжелом состоянии.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться