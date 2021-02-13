В Винницкой области произошла авария с участием легкового автомобиля и служебного автомобиля местной группы реагирования полиции, которая ехала на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Авария произошла около 14:20 возле села Гордивка. Предварительно, автомобиль "Део Ланос", которым управлял 29-летний местный житель на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции "Рено Логан", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате аварии травмировались четыре человека. Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые.

"На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции, отдел инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения", - добавили в полиции.

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы до трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове пьяный полицейский устроил ДТП и попытался убежать. Виновного в аварии полицейского собираются уволить.

Также напомним, что под Киевом в лобовом ДТП двух Renault погиб водитель. Известно, что второй водитель сейчас находится в тяжелом состоянии.