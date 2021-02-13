Сегодня, 13 февраля, во Львове, под завалами в двухэтажной постройке спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем сайте.

"13 февраля в 10:36 в пгт. Львов по ул. Садовая, 2 А, в двухэтажной новостройке произошло разрушение кровли пристройки на площади 12 кв метров", - говорится в сообщении.

Под завалами нашли тело погибшего человека.

"Его изъяли и предварительно передали работникам Нацполиции", - сообщили спасатели.

В частности, от ГСЧС к ликвидации аварии привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее "Страна" сообщала, что под завалами на шахте в Луганской области нашли тело горняка. По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины.

Также напомним, что в сгоревшей квартире в Киеве спасатели нашли тело с ножевыми ранениями. После ликвидации пожара на месте начала работать полиция. Детали происшествия устанавливаются.