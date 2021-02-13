В субботу, 13 февраля, после сильного землетрясения в Японии, премьер-министр страны Есихидэ Суга призвал жителей районов, где были самые сильные толчки, не покидать свои дома.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Так, за полтора часа после землетрясения зафиксировали 12 толчков силой свыше одного балла. Из-за возможных афтершоков, пример-министр призвал жителей тех районов Японии, возле которых был отмечен эпицентр землетрясения, не выходить из дома.

"Поскольку сейчас полночь, пожалуйста, все равно не выходите на улицу и готовьтесь к подземным толчкам", - сказал Есихидэ Суга.

Напомним, 13 февраля на северо-востоке Японии в море у побережья префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Хотя его эпицентр был далеко от Токио, но даже жители японской столицы почувствовали подземные толчки.

В результате около 950 000 домов остались без электричества и пострадали минимум пятьдесят человек.