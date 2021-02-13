Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч медицинских работников.

Об этом сообщает "РБК Украина" в субботу, 13 февраля.

Ляшко рассказал, что это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, которые выезжают к больным коронавирусом.

Напомним, что, по словам главы Минздрава, вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также мы сообщали, что записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса можно будет с 1 марта. Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса. Те, кто младше 60, будут вноситься в лист ожидания.