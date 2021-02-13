Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило компании Moderna увеличить на 40% объем доз вакцины от коронавируса в ампуле. Такое изменение позволит сократить время на финальную стадию производства.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Так, количество доз вакцины в одной ампуле хотят увеличить с 10 до 14, при этом сами ампулы будут такого же объема, как и раньше. Количество доз будет увеличиваться за счет сокращения жидкости, в которую помещается вакцина. Такие изменения помогут сократить время на финальную стадию производства, в частности на разливание по ампулам, их маркировку и опечатывание.

"В настоящее время Moderna поставляет около половины запасов вакцины в стране. Загрузка флаконов с 14 дозами может увеличить поставки вакцины в стране на целых 20 процентов в то время, когда губернаторы требуют больше вакцины, и считается, что более заразные варианты коронавируса быстро распространяются", - говорят эксперты.

Напомним, австрийские медики бунтуют против прививок вакциной AstraZeneca от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине вакцинация препаратами Pfizer или Moderna может начаться в феврале.