В субботу, 13 февраля, под аннексированным Симферополем из-за сложных погодных условий на трассе столкнулись более 30 автомобилей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу так называемого "МВД" региона пишет "РИА Новости".

"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в крымском гидрометцентре сообщили о сильном снегопаде, который накрыл центр полуострова, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе (на 09.00 13 февраля тут осадков выпало порядка 30 сантиметров).

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе в США столкнулись 133 авто, 6 человек погибли, 65 ранены. Причиной трагедии стала плохая погода. На трассе был отмечен гололед.

Также напомним, что в жутком ДТП под Москвой пострадали полсотни человек и четверо погибли.