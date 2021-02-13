В Петербурге ученые Института русской литературы обнаружили неизвестные ранее рукописные пометки Александра Пушкина, которые датированы 1837 годом. Это одни из последних личных строк поэта.

Об этом сообщила старшая научная сотрудница ИРЛИ Наталья Хохлова в своем выступлении, видеозапись которого обнародована в YouTube.

"Обнаруженные пометки представляет собой записи Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи Александра Тургенева (1784-1845) в его письмах князю Александру Голицыну (1773-1844)", - сказала Хохлова.

Также она рассказала, что историк Тургенев дружил с Пушкиным. Он искал источники по российской истории в парижских архивах и отправлял отчеты своему руководителю, князю Голицыну. Часть этих материалов Пушкин хотел опубликовать в журнале "Современник".

Ученые обнаружили письмо в архиве братьев Тургеневых, который насчитывает около 5 тыс. единиц хранения.

"Ценно в этой находке также то, что редакторских материалов "Современника" сохранилось крайне мало", - сказала Наталья Хохлова.

Напомним, в 2018 году в Киеве с аукциона продали автографы Аль Пачино и Иосифа Бродского. автограф Бродского стоил 2 тысячи долларов.

Также сообщалось, что паспорт Виктора Цоя, найденный за холодильником, продали за миллионы.