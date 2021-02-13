В субботу, 13 февраля, во время празднования нового года по лунному календарю Пекин накрыл сильный смог.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

В частности, уровень PM 2,5 - который определяет загрязнение в городских районах достиг 239 микрограммов на кубический метр. Видимость в Пекине сильно ограничена.

В данный момент городские власти объявили "желтое" предупреждение в связи с загрязнением воздуха.

Отметим, что в Китае существует четырехуровневая система предупреждения о загрязнении воздуха с цветовым кодированием, из которой наиболее серьезным является красный, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.

"Условия для атмосферной диффузии в течение первой половины каникулярного периода по случаю Нового года по лунному календарю, в этом году оказались худшими в сравнении с аналогичными периодами последних нескольких лет, что усложнило рассеивания загрязняющих веществ, образовавшихся, в частности, в результате запуска и горения пиротехнических изделий", - заявили эксперты из Пекинского управления по делам экологии и окружающей среды.

Напомним, что в Китае вчера наступил Новый год по Восточному календарю. Он продлится до 30 января 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев снова попал в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Меньше месяца назад украинская столица по этому показателю была на 16-м месте, а сейчас - на 19-м.