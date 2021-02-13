Количество пострадавших от землетрясения в Японии увеличилось в 2,5 раза
Стало известно о новых раненых в результате морского землетрясения на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. По предварительным данным, пострадали минимум пятьдесят человек.
Об этом сообщает Kyodo News.
Так, на данный момент известно о пятидесяти пострадавших во время землетрясения, о количестве погибших на данный момент информации нет. В японских префектурах Мияги и Фукусима, по сообщению местных властей, произошли пожары.
Это землетрясение стало самым сильным в этом районе Японии с 7 апреля 2011 года.
The earthquake in Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude.— ∼Marietta (@MariettaDaviz) February 13, 2021
Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.
No abnormalities have been found at the Fukushima 1 & 2 nuclear plants.
祈り 🙏🏻#earthquake #fukushima #Japanpic.twitter.com/heqZ6KSKFu
Напомним, 13 февраля на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился довольно далеко от столицы, но даже жители Токио ощущали подземные толчки.
В результате землетрясения около 950 000 домов в Японии остались без электричества.