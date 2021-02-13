Как минимум полсотни людей пострадали от землетрясения в Японии. Фото: pixabay

Стало известно о новых раненых в результате морского землетрясения на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. По предварительным данным, пострадали минимум пятьдесят человек.

Об этом сообщает Kyodo News.

Так, на данный момент известно о пятидесяти пострадавших во время землетрясения, о количестве погибших на данный момент информации нет. В японских префектурах Мияги и Фукусима, по сообщению местных властей, произошли пожары.

Это землетрясение стало самым сильным в этом районе Японии с 7 апреля 2011 года.

Напомним, 13 февраля на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился довольно далеко от столицы, но даже жители Токио ощущали подземные толчки.

В результате землетрясения около 950 000 домов в Японии остались без электричества

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