Стало известно о новых раненых в результате морского землетрясения на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. По предварительным данным, пострадали минимум пятьдесят человек.

Об этом сообщает Kyodo News.

Так, на данный момент известно о пятидесяти пострадавших во время землетрясения, о количестве погибших на данный момент информации нет. В японских префектурах Мияги и Фукусима, по сообщению местных властей, произошли пожары.

Это землетрясение стало самым сильным в этом районе Японии с 7 апреля 2011 года.

The earthquake in Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude.

Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline.

No abnormalities have been found at the Fukushima 1 & 2 nuclear plants.

