В субботу, 13 февраля, правительство США призвало власти Китая предоставить всю имеющуюся в их распоряжении информацию о происхождении коронавируса Covid-19.

Об этом со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана сообщает Reuters.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса", - говорит советник.

Он также сообщил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, которые были приняты в ходе расследования ВОЗ. В частности "насчет того, каким образом они были сделаны".

"Важно, чтобы этот доклад (ВОЗ - Ред.) был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей", - заявил Салливан.

Напомним, что эксперты ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы Covid-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым.

Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ не отбросили ни одной гипотезы появления нового коронавируса. Однако работавшая в Ухане миссия ВОЗ добилась большего понимания начального этапа пандемии Covid-19 и наметила области для дальнейшей исследовательской работы.