Администрация президента США Джо Байдена нацелена закрыть специальную тюрьму строгого режима, которая расположена на военной базе Гуантанамо на Кубе.

Об этом пишет Reuters.

"Это, безусловно, наша цель и наше намерение", - сказала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, подтвердив стремление закрыть тюрьму на Кубе.

По ее словам, ряд американских ведомств участвуют в обсуждении этого вопроса. Администрация действующего президента США уже начала рассматривать вопрос существования специальной тюрьмы.

Тюрьма в Гуантанамо - это созданный в 2002 году лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме.

В 2009 году президент США Барак Обама подписал указ о ее закрытии, но Конгресс заблокировал его. Его преемник - экс-президент США Дональд Трамп отказался закрывать тюрьму. На данный момент в ней остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.

Напомним, Байден остановил строительство стены на границе США с Мексикой.

Также сообщалось, что Байден приостановил принятое Трампом решение о выводе части войск из Германии.