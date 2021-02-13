Руководители компаний Facebook Inc Марк Цукерберг и Twitter Inc Джек Дорси будут давать показания в Палате представителей Конгресса США о роли соцсетей в штурме Капитолия 6 января.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Politico.

В медиа сообщили, что руководители данных социальных платформ уже ведут переговоры о даче показаний в марте.

В данный момент обсуждается предоставление Цукербергу и Дорси возможности выступить перед Комитетом палаты по вопросам энергетики и торговли. Указанный Комитет имеет широкую юрисдикцию по целому ряду вопросов технологий и здравоохранения.

"В Конгрессе сейчас внимательно изучают обработку сетями дезинформации относительно Covid-19 и "насильственного контента" в контексте беспорядков в Вашингтоне", - заявили в материале.

Пока неизвестно точное содержание будущих слушаний, но издание приводит слова председателя Комитета палаты представителей по энергетике и торговле Фрэнка Паллоне, который в прошлом месяце объявлял о плане исследовать, какую роль сыграли социальные платформы в штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

В свою очередь состав участников слушаний может еще измениться. Речь идет о том, что рядом с Цукербергом может давать показания юридический руководитель Twitter Виджая Гадде вместо Дорси, и генеральный директор YouTube Сьюзен Войчицки.

Напомним, что 6 января Конгресс собрался на заседание, чтобы утвердить результаты выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден. Сторонники Трампа собрались на митинг и захватили Капитолий, в ходе штурма здания по официальной информации погибли 4 человека.

Также "Страна" сообщала, что после штурма Капитолия Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов сторонников теории заговора. Такое решение в компании приняли в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, чтобы обеспечить прозрачность этого события.