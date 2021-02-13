Сегодня, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом и дал интервью эмиратскому информационному агентству, в котором рассказал о цели поездки и отметил усилия ОАЭ в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, цитируя текст интервью главы государства для WАМ (Emirates News Agency WAM).

- Господин Президент, это ваш первый официальный визит в регион. Почему вы решили приехать в ОАЭ и каким видите современное состояние отношений Украины с Эмиратами?

- Объединенные Арабские Эмираты - это страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал. Эмираты ярко проявляют свою лидерскую природу не только в экономике, технологиях, социальной сфере, но и в деле регионального мирного процесса. Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем стала настоящим прорывом, и Украина приветствует этот исторический шаг.

Хотел бы также отметить невероятные усилия Эмиратов в борьбе с коронавирусом не только у себя дома, но и за рубежом. ОАЭ оказали помощь многим странам мира, и в Украине не забудут эмиратский самолет, так вовремя доставивший дружескую гуманитарную помощь для противостояния Covid-19 и помог многим украинцам добраться домой. За это я хотел еще раз выразить благодарность руководству вашей страны.

Поэтому вполне логично, что ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов.

Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество.

Считаю, что благодаря обменам визитами и активному политическому диалогу с руководством вашей страны мы можем наполнить нашу двустороннее сотрудничество новыми конкретными проектами и найти новые механизмы для активизации отношений.

- Какими вы видите двусторонние экономические связи? Определены уже какие-то конкретные сферы сотрудничества?

- Несмотря на значительные трудности, вызванные агрессией России и временной оккупацией Крыма, Украина продолжает двигаться по пути экономических реформ, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития экономических связей со странами мира.

В последние годы между Украиной и ОАЭ наблюдалась устойчивая тенденция к активизации торгово-экономического сотрудничества. Эмираты - надежный и важный торговый партнер для украинских компаний. Подтверждением этому является то, что сейчас более 200 украинских компаний работают на территории ОАЭ.

Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами в 2019 году составил 1 млрд 65 млн долларов США.

Естественно, что прошлый год несколько затормозил экономическую деятельность, но мы уверены, что восстановление глобальной активности в этом и последующих годах положительно скажется и на нашей торговле. Мы видим механизмы, которые позволят восстановить и превысить докризисные показатели товарооборота.

У нас уже сложились традиционные сферы сотрудничества. Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии. Действительно, Украина может и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы - среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя.

Также мы стремимся и работаем над тем, чтобы высокотехнологичные товары, которые имеют высокую добавленную стоимость, начали преобладать в нашей структуре торговли.

Для этого мы готовы предложить нашим эмиратским коллегам сконцентрироваться над проектами совместного производства такой высокотехнологичной продукции. Украина имеет соответствующие технологии, и с помощью инвестиций со стороны ОАЭ мы можем создавать такую ​​продукцию для собственных нужд и для поставки на рынки третьих стран.

Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы приветствуем достижения вашей страны в космической сфере, в частности успешную миссию зонда "Надежда", и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ "Южное", можем совместно расширить наши возможности в области космоса.

С другой стороны, мы готовы перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры.

- Возможно, уже есть совместные проекты и кооперация в области инвестиций?

- Привлечение инвестиций в экономику является одним из важнейших вопросов современности для каждой страны, и Украина здесь не исключение. Поступление инвестиций является весомым фактором стабильного развития экономики и четким сигналом для инвесторов, поэтому вопрос инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в области инноваций - среди ключевых направлений развития отношений между Украиной и ОАЭ.

Успешным примером привлечения эмиратских инвестиций выход на украинский рынок одного из крупнейших в мире операторов портов DP World, который сейчас работает в контейнерном терминале в Одесской области на юге нашей страны.

В то же время в вопросе инвестиций всегда есть над чем работать. Украина со своей стороны создаст максимально благоприятные условия для инвесторов и продолжит работу по эмиратскими инвестиционными фондами, компаниями и частными инвесторами.

- Будет ли Украина участвовать во Всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае?

- Да конечно. Мы просто не можем пропустить такое важное мировое событие, как "Экспо-2020".

Хочу отдельно поблагодарить руководство ОАЭ за то, что несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, в декабре прошлого года было завершено строительство павильона Украины, и сейчас там продолжаются внутренние работы. На Всемирной выставке в Дубае наша страна будет представлена ​​на высоком уровне.

Могу сообщить, что архитектурный образ павильона Украины воплощает идею колоса пшеницы. Он будет 15 метров высотой, поэтому надеюсь, вы теперь сможете его легко узнать и посетить. Пшеница является важным символом для Украины, и желтый цвет на нашем флаге как раз и символизирует пшеничное поле и готовность внести вклад в мировую продовольственную безопасность.

- Как вы видите развитие украинской-эмиратской культурно-гуманитарного сотрудничества?

- Развивать культурно-гуманитарное сотрудничество с ОАЭ очень легко, ведь Эмираты - один из мировых центров событийного туризма. Здесь проводится множество различных выставок и фестивалей, в которых украинцы активно участвуют.

Прошлый год стал особенным, и многие события пришлось отменить. Однако в 2019 году все было по-другому, и много украинских артистов, спортсменов, деятелей культуры посетили ОАЭ для участия в соответствующих мероприятиях. Например, Национальная сборная Специальной Олимпиады Украины успешно приняла участие во Всемирных Летних Играх Специальной Олимпиады в ОАЭ, получив шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Знаю, что в этом году Эмираты начнут восстанавливать свой бешеный темп событий, и культурно-гуманитарное сотрудничество возобновится. В частности, буквально за неделю украинские делегации высокого уровня примут участие в международной выставке оборонных технологий IDEX 2021 и международной выставке продуктов питания Gulfood 2021. Традиционно мы будем представлены национальными стендами и мощными бизнес-делегациями.

Возвращаясь к вашему вопросу: уже во время Всемирной выставки "Экспо-2020" большое внимание будет уделяться именно культурным и художественным мероприятиям. В отечественном павильоне Украины планируем показать уникальность и самобытность украинского народа и культуры через призму современных технологий и инновационных подходов к жизни, взаимодействия с окружающим миром. Фокусом отечественного павильона будут служить технологии и инновационные процессы, которые охватывают быт и делают его экологическим, энергосберегающим, рациональным.

- А как насчет украинского общества? Сколько украинский проживает в ОАЭ?

- В ОАЭ проживает около 15 000 украинцев, и эта цифра растет. Они работают в разных сферах, в частности это гостиничный бизнес, IТ и финансовые услуги. Агрессия России против нашей страны объединила украинское общество, сделала его более активным и креативным. За последние годы украинцы создали несколько собственных объединений, в частности украинский деловой совет, две украинские школы выходного дня в Абу-Даби и Дубае. Важно, что наши граждане имеют возможность молиться и просить помощи Божией на родном языке в Украинской греко-католической церкви в ОАЭ.

Украинцы активно посещают ОАЭ и в качестве туристов, чему способствует безвизовый режим между нашими странами. Только в 2019 году более 250 000 наших граждан посетили Эмираты. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но мы преодолеем его последствия, украинцы восстановят свои путешествия в Эмираты, а эмиратцы, в свою очередь, свободно будут открывать для себя Украину, которая также имеет бесчисленное количество уникальных туристических мест. Мы уверены, что сможем привлечь эмиратцев стать нашими гостями. Наше агентство туризма обсудит эти вопросы с Министерством экономики ОАЭ. У нас немало туристических "магнитов".