Представители Евросоюза призвали Китай отказаться от запрета в стране британского вещателя ВВС, который ввели, возможно, в ответ на отозвание лицензии китайского телеканала CGTN в Британии.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних дел.

В заявлении напомнили, что Китай 11 февраля запретил трансляцию ВВС. Причиной послужили критические репортажи о политике китайских властей в отношении уйгурского меньшинства и реагирования китайского правительства на пандемию коронавируса.

По словам спикера ЕС, это является еще одним шагом в серии ограничений свободы слова и доступа к информации в Китае, включительно с высылкой иностранных журналистов.

В частности, решение о прекращении трансляции ВВС коснется и Гонконга, что дополнительно ухудшит там ситуацию со свободой слова после начала действия закона о нацбезопасности в июне 2020 года.

В своем заявлении Евросоюз напомнил, что Конституция Китая в том числе предусматривает свободу слова и прессы, как и универсальная декларация о правах человека.

"Решение о запрете ВВС должно быть отменено. ЕС продолжит решительно защищать свободу слова и плюрализма и защищать право на свободу слова онлайн и офлайн, включая свободу придерживаться взглядов и получать объективную информацию", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что 11 февраля регулятор Китая объявил, что телеканалу BBC World News запрещено вещать на территории КНР. Причиной стали нарушения принципа достоверности и непредвзятости.

Также напомним, что президент Украины Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK. "Страна" опубликовала всю информацию об этом скандале и реакцию на него.