Жертвами землетрясения в Японии стали минимум 20 человек, без света остались 950 000 домов. Видео
В субботу, 13 февраля, в Японии около 950 000 домов остались без электричества после мощного землетрясения на северо-востоке страны. По предварительным данным местных властей, в префектурах Мияги и Фукусима пострадали как минимум 20 человек.
Об этом пишет Kyodo News.
Так, согласно заявлению официальных лиц, на атомных станциях в регионе, где произошло землетрясение пока нет угроз цунами или аномалий. В префектурах Мияги и Фукусима пострадали как минимум 20 человек, около 950 000 домов остались без электричества. После землетрясения японское правительство создало рабочую группу в офисе премьер-министра.
Ээ бурхан гончигсум минь ...#Japan #earthquake
pic.twitter.com/l6yBWu3Hms— Төрбат (@turbatn) February 13, 2021
Напомним, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов.
В этот же день произошло землетрясение в Армении. После этого в Ереване начались перебои с мобильной связью и интернетом.