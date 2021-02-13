В субботу, 13 февраля, в Японии около 950 000 домов остались без электричества после мощного землетрясения на северо-востоке страны. По предварительным данным местных властей, в префектурах Мияги и Фукусима пострадали как минимум 20 человек.

Об этом пишет Kyodo News.

Так, согласно заявлению официальных лиц, на атомных станциях в регионе, где произошло землетрясение пока нет угроз цунами или аномалий. В префектурах Мияги и Фукусима пострадали как минимум 20 человек, около 950 000 домов остались без электричества. После землетрясения японское правительство создало рабочую группу в офисе премьер-министра.

Напомним, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

В этот же день произошло землетрясение в Армении. После этого в Ереване начались перебои с мобильной связью и интернетом.