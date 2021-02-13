Сегодня в Москве умер один из самых легендарных в мире тяжелоатлетов - Юрий Власов. На момент смерти ему исполнилось 85 лет. Причина смерти пока не известна - но у бывшего чемпиона-олимпийца было больное сердце.

На счету Власова - олимпийское золото и серебро. Всего спортсмен за четыре года - с 1960 по 1964-й заработал 11 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы.

Вспоминаем биографию Юрия Власова, который, к слову, был уроженцем Украины и помимо "железного" спорта - писателем и интеллектуалом.

Сын разведчика ГРУ из Донбасса

Юрий родился в Макеевке Донецкой области. Его отец был кадровым разведчиком и дипломатом, который специализировался по Китаю, Шанхаю и Бирме. В истории разведки был известен больше по псевдониму "Владимиров", и, как утверждают, был доверенным лицом Сталина.

Интересно, что биография Власова в его украинский период покрыта мраком - многие предполагают, что это связано с тем, что его отец работал в ГРУ. Но известно, что в 50-х Юрий с отличием окончил суворовское училище в российском Саратове и авиационную академию Жуковского в Москве.

То есть он, как и отец, делал карьеру военного. Однако параллельно активно занимался спортом. Тренироваться начал, по собственному признанию, с 13 лет - еще будучи суворовцем.

Уже в 1957 году Юрий стал чемпионом СССР в рывке и толчке, потеснив легендарного спортсмена Алексея Медведева.

С этого момента началась "десятилетка Власова" в тяжелой атлетике не только Советского Союза, но и всего мира. Настоящим триумфом Юрия стали Олимпийские игры в Риме.

Золото Рима, серебро Токио

В 1964 Власов превзошел сильнейших атлетов мира на олимпиаде в столице Италии. Он трижды побил мировой рекорд по силовому троеборью (537,5 кг), превысив показатели тогдашнего кумира - американца Пола Андерсона.

За это он стал знаменосцем и абсолютным фаворитом игр.

А вот на токийской олимпиаде четыре года спустя Власов, который был однозначным фаворитом, внезапно уступил "золото" еще одну советскому спортсмену - Леониду Жаботинскому из Запорожья.

Причем, по воспоминаниям Жаботинского, он перехитрил Власова.

"Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за "золото", и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и… срезался", - рассказывал тяжелоатлет, который до конца жизни прожил в родном Запорожье и умер в 2016 году.

После "серебра" в Токио Власов ушел было из тяжелого спорта, переключившись на тренерскую работу. Но не поражение Жаботинскому предопределило уход: Юрий планировал и так заканчивать карьеру соревнующегося спортсмена и хотел уйти непобежденным. Не получилось.

Через пару лет Власов из-за нехватки денег вернулся на соревнования и установил еще один мировой рекорд. Но потом ушел окончательно.

В глазах тяжелоатлетов всего мира, а также первых звезд бодибилдинга (этот спорт отпочковался от тяжелой атлетики) Власов навсегда остался "человеком-силой".

С ним встречался уже получивший "мистера Олимпия" Арнольд Шварценеггер. В 1988 году он приезжал в Москву, чтобы сняться в сценах боевика "Красная жара" и не упустил случая пожать руку своему кумиру из детства.

Интересно, что со Шварценеггером Власов познакомился еще раньше - на чемпионате мира в Вене 1961 года, где Юрий взял "золото".

Самому Арни тогда было 14 лет, он делал только первые шаги в железном спорте. Знакомые подвели его к Власову в перерыве между выступлениями.

"Тренер показывает мне на совершенного худого парня. Говорит: "Скажите ему, чтобы не бросал атлетику". А я думаю: "На хрена ты вообще ко мне пришел во время соревнования? Не до тебя сейчас. Мне на помост пора, а ты мне мозги загаживаешь", – вспоминает Юрий. Но по итогу пару советов парню дал.

Одной из "фишек" Власова была его физическая форма - если остальные тяжелоатлеты были очень плотной конституции, "круглые" и с большим количеством жира, советский тяжелоатлет был первым, кто выглядел подтянуто.

Писатель и политик

После ухода из большого спорта Юрий Власов становится писателем - он публикует автобиографические рассказы, а позже осваивает историческую тематику, в том числе по мотивом китайских командировок своего отца.

В то же время он возглавляет спортивные федерации и ездит по стране с лекциями и выступлениями.

Накануне развала Союза Власов пишет книгу "Огненный крест", в которой критикует ленинизм и противопоставляет ему христианскую этику. Будучи в то же время депутатом Верховного Совета СССР Юрий Власов критикует коммунистическую партию и КГБ. И в 1989 году отказывается от партбилета.

Правда, уже в 1992 году он начинает критиковать новые власти России и курс, проводимый президентом Борисом Ельциным. Становится депутатом Госдумы от "Российского христианского демократического движения" и критикует расстрел Белого дома в 1993 году.

В 1995 году проиграл выборы в Думу, а через год баллотировался в президенты. После чего ушел из политики и с тех пор вел затворнический образ жизни в Подмосковье.

После смерти жены Власов перенес операцию на сердце и был резко ограничен в физической активности. В то время ему было уже за 80 лет.