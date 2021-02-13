В марте мимо Земли на рекордной скорости пролетит гигантский астероид. 21 марта, самый крупный и быстрый астероид, который приближался к нашей планете в этом году, окажется на близком расстоянии от Земли.

Об этом сообщает Live Science.

Так, диаметр астероида, официальное название которого 231937 (2001 FO32), составляет от 0,8 до 1,7 км. При этом он движется на рекордно большой скорости - 124 тыс. км/ч. 21 марта космический камень окажется на расстоянии 2 млн км от Земли.

Согласно данным Центра НАСА, астероид считается "потенциально опасным", когда его орбита пересекается с орбитой Земли на расстоянии не более 7,5 миллиона км, а его диаметр превышает 140 метров. При этом в издании отметили, что несмотря на это, поводов для паники нет.

Напомним, 11 февраля мимо Земли пролетел астероид 2021 CO, длина которого составила 32 метра.

Также сообщалось, что в конце прошлого года мимо Земли на довольно близком расстоянии должны были пролететь семь астероидов, три из которых вошли в категорию потенциально опасных.