В Польше представители министерства сельского хозяйства заявили, что коронавирус, который обнаружили на звероформах у норок, может передаваться человеку и наоборот.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

"Данные, полученные от Главного санитарного инспектората, и прошлогодний опыт, описанный в Дании и Нидерландах, ясно показывают, что этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот", - говорится в сообщении.

В результате изучения генома коронавируса у норок установлено, что обнаруженные штаммы похожи друг на друга и относятся к уже известной эпидемиологам линии. При этом не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноября в Польше на одной из ферм у норок выявили вирус SARS-CoV-2. Это подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета.

Также мы писали, что в Финляндии создают вакцину от коронавируса, которой будут прививать норок. По данным финской медиакомпании YLE, фаза тестирования вакцины может занять несколько месяцев.