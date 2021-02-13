Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконелл направил соратникам по партии письмо, в котором рассказал, что собирается голосовать за оправдание экс-президента Дональда Трампа в процессе импичмента, заседания по которому возобновятся 13 февраля.

Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

"Я убежден, что импичмент - это прежде всего инструмент смещения, и поэтому у нас нет юрисдикции", - написал Митч Макконнелл.

Напомним, стороны обвинения и защиты Трампа уже изложили свою позицию. Обвинители выступали в Сенате в среду и четверг, а сторона защиты - в пятницу.

Как именно будет проходить импичмент подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что сенаторы-республиканцы призывают остановить процесс по импичменту для Трампа.