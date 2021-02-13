Сегодня, 13 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

"Президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля. Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов", - говорится в сообщении пресс-службы.



Ранее "Страна" сообщала, что в ходе встречи в ОАЭ лидеры государств обсудят ряд вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Также напомним, что 11 февраля Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" приехал на Донбасс.