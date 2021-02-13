Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет уже в марте, при этом граждане возрастом от 18 и до 59 лет будут попадать в лист ожидания, а тем, кто старше 60 лет будет назначаться время и место проведения вакцинации.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко как передает "Интерфакс-Украина" в субботу, 13 февраля.

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц" , - сказал заместитель министра здравоохранения.

Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса. Те, кто младше 60, будут вноситься в лист ожидания.

Записаться можно будет тремя способами:

- через специальный интернет-сайт, который будет открыт в ближайшее время;



- с помощью электронных очередей у семейных врачей;



- позвонив по телефону контакт-центра.

Напомним, Минцифры вместе с Минздравом разрабатывает возможность записи на вакцинацию через приложение "Дия".

Также сообщалось, что план вакцинации в Украине включает пять этапов. Первыми прививку получат медработники, задействованные в борьбе с ковидом, лица в домах для людей пожилого возраста, военнослужащие ООС.