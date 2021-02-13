Компания Coca-Cola планирует протестировать бумажную бутылку в рамках долгосрочной стратегии, нацеленной на полное избавление от пластика.

Об этом сообщает BBC.

"Первые образцы были предоставлены датской компаний и сделаны полностью из бумажного волокна, за исключением пластиковых крышечек и внутренней мембраны, которая предохраняет бумагу от соприкосновения с жидкостью", - заявили в компании.

В частности, окончательной целью данного эксперимента является попытка сделать бутылки на 100% перерабатываемыми, лишенными пластика и к тому же способными выдерживать давление газированных напитков.

"Задача не из легких, но несколько гигантов пищевой индустрии поддержали этот план, а Coca-Cola и вовсе планирует перейти на безотходное производство к 2030 году", - говорится в материале.

Отметим, что в прошлом году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем пластика, за ней последовали другие производители напитков Pepsi и Nestle.

Ранее "Страна" сообщала, что Coca-Cola прекращает выпуск половины наименований своей продукции. В частности, на рынок больше не будут поступать такие напитки, как Powerade, Smart Water, Tab, Zico и Odwalla.

Также напомним, что Lego планирует отказаться от пластика к 2030 году. Кроме того, к 2025 году Lego начнет использовать только экологичную упаковку - бумажные пакеты.