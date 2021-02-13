В социальной сети Twitter заблокировали официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Теперь свежие новости команда будет публиковать в Facebook.

Об этом написал в своем личном Twitter-аккаунте глава делегации Константин Гаврилов.



Он сообщил, что официальная страница делегации заблокирована и временно новости будут выходить в его личном аккаунте, а также на странице делегации в социальной сети Фейсбук. Также он сделал предположения о причинах, по которым могли забанить аккаунт.

"Твиттер заблокировал официальный аккаунт российской делегации. В чем причины? Альтернативная позиция РФ в отношении тенденций текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ", - написал Гаврилов.

Напомним, Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за оскорбительного поста о мусульманах

Также сообщалось, что Twitter признал официальным аккаунт МИД России в аннексированном Крыму.