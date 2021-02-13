Twitter забанил аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями
В социальной сети Twitter заблокировали официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Теперь свежие новости команда будет публиковать в Facebook.
Об этом написал в своем личном Twitter-аккаунте глава делегации Константин Гаврилов.
Он сообщил, что официальная страница делегации заблокирована и временно новости будут выходить в его личном аккаунте, а также на странице делегации в социальной сети Фейсбук. Также он сделал предположения о причинах, по которым могли забанить аккаунт.
"Твиттер заблокировал официальный аккаунт российской делегации. В чем причины? Альтернативная позиция РФ в отношении тенденций текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ", - написал Гаврилов.
Напомним, Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за оскорбительного поста о мусульманах
Также сообщалось, что Twitter признал официальным аккаунт МИД России в аннексированном Крыму.