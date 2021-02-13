В субботу, 13 февраля, умер легендарный олимпийский чемпион СССР по тяжелой атлетике Юрий Власов.

Об этом сообщил российский стронгмен Михаил Кокляев в Instagram.

"Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев.

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Как известно, Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. Он является Олимпийским чемпионом (1960), четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Юрий Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

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