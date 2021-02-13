Украинские власти изменили правила въезда на свою территорию для граждан Беларуси.

Об этом сообщил Минздрав Украины.

Уже с 12 февраля белорусы при посещении Украины не обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус и проходить 14-дневный карантин. В то же время приезжие должны иметь при себе страховой полис, который при необходимости покроет траты на лечение коронавируса. Он выдается украинской страховой компанией или иностранной, которая имеет представительство в Украине.

Изменения вступили в силу после того, как 12 февраля Минздрав переместил Беларусь в "зеленый" список стран по распространению коронавируса. Поэтому для ее граждан был отменен карантин и обязательные тесты.

Напомним, в сентябре 2020 года Украина открыла свои границы для иностранцев после небольшого перерыва, который был вызван коронавирусной инфекцией.

Сейчас железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной отсутствует, однако выполняются авиаперелеты.

Согласно последним данным, в Беларуси за время пандемии заразились вирусом 267 029 человек. Последние несколько суток прирост заболевших не превышает двух тысяч.

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