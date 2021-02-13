В субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло мощное морское землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

Хотя эпицентр землетрясения находился далеко от столицы, но подземные толчки ощущались даже в Токио. В зданиях падала мебель, срабатывали аварийные системы. Информации о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент нет. По данным некоторых экспертов в стране объявлена угроза цунами.

#BREAKING — A 7.1 magnitude earthquake has struck about 45 miles off the coast of Japan.



Live picture from Tokyo Live Camera on YouTube https://t.co/aESeb7vyKr #Japan #Earthquake pic.twitter.com/krrKOLKgAp — Peter Planamente (@plana_journ) February 13, 2021

M7.1 earthquake off-shore Fukushima-Ken...my first experience of such a magnitude in Japan..I m glad we received the warning few seconds before the first wave..😢#japan #earthquake #jma #emsc pic.twitter.com/Gb5AoZa5K8 — Shreya (@Shreya63011411) February 13, 2021

Напомним, 13 февраля, в Армении, в 11 километрах от Еревана, произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. После этого в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Также сообщалось, что в январе в Грузии два раза за неделю произошли землетрясения. Второе прошло 23 января магнитудой три балла по шкале Рихтера.