В Японии произошло мощное землетрясение. Фото: pxhere

В субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло мощное морское землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

Хотя эпицентр землетрясения находился далеко от столицы, но подземные толчки ощущались даже в Токио. В зданиях падала мебель, срабатывали аварийные системы. Информации о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент нет. По данным некоторых экспертов в стране объявлена угроза цунами.

Напомним, 13 февраля, в Армении, в 11 километрах от Еревана, произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. После этого в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Также сообщалось, что в январе в Грузии два раза за неделю произошли землетрясения. Второе прошло 23 января магнитудой три балла по шкале Рихтера.

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