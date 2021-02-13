В субботу, 13 февраля, в Украине ухудшились погодные условия, в некоторых регионах ограничили движение автомобильного транспорта для эффективной работы дорожной снегоуборочной техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области вводится ограничение движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники, из-за сильных порывов ветра и образования сугробов.

Кроме того, действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

в Волынской области ограничат движение грузовиков на дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);





в Ивано-Франковской области - на дорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка);





в Винницкой области - М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Жмеринка - Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок Турбов - Погребище), Т-02-12 Винница- Шпиков-Комаргород (участок Тывров - Шпиков).

"Для расчистки трасс от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 700 человек и 1 430 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам). Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 10 человек и 6 единиц техники", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, снег и ветер оставили без света 64 населенных пункта по всей Украине.

Также сообщалось, что из-за снегопада в Украине задерживаются ряд поездов дальнего следования.