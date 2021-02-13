"Страна" от источников, близких к Офису президента, узнала в чем суть законопроекта по ограничению полномочии Окружного административного суда Киева, о внесении которого в Раду сегодня заявил Владимир Зеленский.

У ОАСК хотят отобрать полномочия оспаривать решения центральных органов власти и передать их Верховному Суду. То есть, чтобы с решениями, например, Кабмина была та же процедура, что и по указам президента - оспаривать их можно будет только в Верховном суде.

Напомним, что, по словам Зеленского, он подписал три законопроекта, которые касаются судебной ветви власти. 15 февраля они должны быть опубликованы на сайте Рады.

"Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - пояснил президент.

Напомним, что в июле 2020 года НАБУ сообщило о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям. Их подозревают в злоупотреблении властью.

Судьи Окружного админсуда вскоре написали открытое обращение к президенту, в котором констатировали, что в стране по указке иностранцев оказывается давление на судебную систему, что может привести к потере суверенитета Украины.

За ликвидацию или же сокращение полномочий Окружного административного суда Киева выступают близкие к западным посольствам грунтовые активисты и политики. Также Запад и МВФ настаивает на проведении судебной реформы.

Ранее мы писали, что предлагаемые законопроекты по судебной реформе ведут к усилению внешнего влияния на судебную систему.