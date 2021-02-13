Спасатели в Ровно освободили из снежного заноса грузовик, который вез оборудование рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.

Так, около 9:00 13 февраля спасатели получили сообщении о том, что на улице Парковой из снежного сугроба не может выехать грузовой автомобиль с оборудованием рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Спасатели с помощью спецтехники высокой проходимости отбуксировали автомобиль к городскому Дому культуры, где сегодня вечером рок-группа дает концерт.

Отмечается, что к оказанию помощи была привлечена одна единица спецтехники ГСЧС и пятеро спасателей.

Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды сегодня. Объявлен желтый уровень опасности.

Также сообщалось, что Хмельницкая область пострадала от непогоды. Из снежных заносов вытащили 77 авто за сутки.