В Ровно спасатели вытащили из снегового заноса грузовик группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
Спасатели в Ровно освободили из снежного заноса грузовик, который вез оборудование рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.
Так, около 9:00 13 февраля спасатели получили сообщении о том, что на улице Парковой из снежного сугроба не может выехать грузовой автомобиль с оборудованием рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".
Спасатели с помощью спецтехники высокой проходимости отбуксировали автомобиль к городскому Дому культуры, где сегодня вечером рок-группа дает концерт.
Отмечается, что к оказанию помощи была привлечена одна единица спецтехники ГСЧС и пятеро спасателей.
Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды сегодня. Объявлен желтый уровень опасности.
Также сообщалось, что Хмельницкая область пострадала от непогоды. Из снежных заносов вытащили 77 авто за сутки.