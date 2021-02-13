Вакцина против коронавируса, разработанная британо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет впервые протестирована на детях в возрасте от 6 до 17 лет.

Об этом сообщает агентство "Reuters".

Данные испытания помогут определить эффективность препарата.

Для эксперимента привлекут 300 добровольцев. Первые прививки будут получены уже в феврале.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами британо-шведской компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной, то есть в ней содержится ослабленный безобидный вирус и ген COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что австрийские медики бунтуют против прививок вакциной AstraZeneca от коронавируса.

Также сообщалось, что первую партию вакцин AstraZeneca и Pfizer в МОЗ Украины ждут уже на следующей неделе.