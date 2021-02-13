Россия расширила экономические санкции в отношении украинских компаний, добавив туда еще восемь.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации РФ.

В перечне находится уже 84 компании, хотя до этого их было 75. В последнюю версию списка добавили одесское ООО "Донмарт и Краншип", поставщиков металлов "Максима Металл Сервис" (Днепр), Полтавский агроагрегатный завод, ООО "Солар Стальконструкций" (Днепр), "Трансшип" и дочерние компании "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис" (обе в Одессе).

Кроме того, в санкционный список вошла компания Kirgan Holding S.A., которая зарегистрированная в Панаме.

Россия ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из Украины в ноябре 2018 года. В Москве заявили, что это ответ на ограничение со стороны Украины. В первоначальном списке было 68 компаний.

Напомним, что в декабре 2020 года Россия ввела санкции против "слуг народа". Под них попали Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, Максим Бужанский и еще десятки нардепов.

До этого санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Туда попали нардепы почти из всех фракций Рады кроме ОПЗЖ и "Слуги народа".