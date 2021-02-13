В субботу, 13 февраля, в Армении, в 11 километрах от Еревана, произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов.

Об этом сообщает МЧС Армении.

При этом по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9.

По данным ТАСС, землетрясение Ереване было таким сильным, что в магазинах с полок падали товары, а в домах на пол падала мебель.

В столице Армении сейчас наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Напомним, что в январе в Грузии дважды фиксировали землетрясение. Оба произошли за неделю.

Также в январе этого года в районе Ялты сейсмологи зафиксировали два подземных толчка.