В Армении произошло сильное землетрясение
В субботу, 13 февраля, в Армении, в 11 километрах от Еревана, произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов.
Об этом сообщает МЧС Армении.
При этом по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9.
По данным ТАСС, землетрясение Ереване было таким сильным, что в магазинах с полок падали товары, а в домах на пол падала мебель.
В столице Армении сейчас наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Напомним, что в январе в Грузии дважды фиксировали землетрясение. Оба произошли за неделю.
Также в январе этого года в районе Ялты сейсмологи зафиксировали два подземных толчка.
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